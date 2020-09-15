Тульский пожарный помог потушить рязанский аквапарк

Пожарный из Тулы Егор Лысенков помог тушить пожар в аквапарке развлекательного комплекса «Окская жемчужина» под Рязанью. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, пожар в аквапарке «Горки» случился 22 августа. Тогда загорелась сауна на втором этаже комплекса. Во время пожара никто не пострадал, посетители были оперативно эвакуированы.

В августе Лысенков находился в отпуске в Рязани и в этот день отдыхал в аквапарке. Во время пожара он вместе с другими товарищами, несмотря на сильное задымление, сумел найти огнетушители, подключить пожарные рукава и начать тушить огонь.

Благодаря действиям этих людей пожар удалось локализовать и предотвратить распространение огня, а возможно и человеческие жертвы.

Сам Лысенков рассказал, что во время пожара находился вместе с семьёй на первом этаже. Когда началась эвакуация, он отправил родных на улицу, а сам поднялся на второй этаж. Там пожарный нашёл два огнетушителя, но быстро понял, что они не помогут. После этого вместе с другими посетителями сотрудник МЧС отыскал четыре пожарных рукава.

– Тульский огнеборец взял на себя роль «руководителя тушением пожара», – говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Тульской области. – Вместе с сотрудником комплекса и другим товарищем им удалось организовать подачу воды на очаг возгорания. Как выяснилось впоследствии, товарищем оказался коллега Егора – сотрудник «Мособлпожспаса» Валерий Волнышев.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков направил тульским коллегам письмо с просьбой поощрить Егора Лысенкова. Этот вопрос рассматривается.

Отметим также, что 27 августа Лысенкову исполнилось 23 года. Его коллеги шутят, что теперь он может отмечать сразу два дня рождения.