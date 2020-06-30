На месте строительства дома на улице Фирсова в Рязани проведут выездное совещание

-

Глава администрации Рязани Елена Сорокина поручила провести выездное совещание с инициативной группой граждан на месте строительства жилого дома на улице Фирсова, 14. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее жители Рязани жаловались на стройку, которая ведётся рядом с их домами. Кроме того, там произошёл обвал грунта.

Организовать встречу с гражданами мэр города поручила своему заместителю Сергею Савину. Именно он курирует этот вопрос.