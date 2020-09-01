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Новости РязаниПроисшествия

На Касимовском шоссе автомобиль врезался в столб

7info

Днём во вторник, 1 сентября, на Касимовском шоссе в Рязани произошло ДТП. Информация об этом появилась в группе ДТП | Аварии | Рязань.

По словам очевидцев, «Пежо» охраны врезался в столб.

Официальных данных о ДТП не поступало.

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