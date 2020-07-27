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Новости РязаниОбщество

Администрация Рязани прокомментировала неудобства из-за ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте

7info

Администрация Рязани на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова ответила на возмущение горожан по поводу ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте.

Напомним, из-за ремонта было частично перекрыто движение в центре города, кроме того, изменена и схема движения. Это стало причиной появления больших пробок

– Мы понимаем ваше негодование по этому поводу, но замена участка тепломагистрали является необходимой мерой, как и любые ремонтные работы на городских коммуникациях, – написали представители мэрии Рязани на странице губернатора. – Ремонт будет произведен для обеспечения надежной работы тепловых сетей на долгие годы, а также в рамках их подготовки к отопительному периоду 2020-2021 гг.

Также администрация напомнила, что за ходом ремонтных работ можно следить с помощью вебкамер. 

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