Администрация Рязани прокомментировала неудобства из-за ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте

Администрация Рязани на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова ответила на возмущение горожан по поводу ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте.
Напомним, из-за ремонта было частично перекрыто движение в центре города, кроме того, изменена и схема движения. Это стало причиной появления больших пробок.
Также администрация напомнила, что за ходом ремонтных работ можно следить с помощью вебкамер.
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