«Рупор ненадёжный»: Бывший ректор Рязанского госуниверситета Минаев высказался о Зеленском

— Если говорить о президенте Украины, то для меня это разложение сознания и падение личности человека. Сначала он говорит о превентивных ударах со стороны Запада по территории России, на следующий день он говорит, что Россия угрожает. Такое ощущение, что закладывается программа на день, эта программа отрабатывается, выдаётся определённая информация, а на следующий день можно говорить о прямо противоположном, — считает Минаев.