Бывший ректор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Андрей Минаев в эфире донецкого телеканала «Оплот» высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.
Такое поведение Зеленского Андрей Минаев охарактеризовал как «агония личности».
Напомним, сейчас экс-руководитель РГУ имени С. А. Есенина является деканом исторического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ). Недавно Андрей Минаев дал большое интервью 7info.
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