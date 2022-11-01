Вторник, 1 ноября, 2022
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«Рупор ненадёжный»: Бывший ректор Рязанского госуниверситета Минаев высказался о Зеленском

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Фото: кадр из видео / Telegram-канал Зеленского

Бывший ректор Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина Андрей Минаев в эфире донецкого телеканала «Оплот» высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

— Если говорить о президенте Украины, то для меня это разложение сознания и падение личности человека. Сначала он говорит о превентивных ударах со стороны Запада по территории России, на следующий день он говорит, что Россия угрожает. Такое ощущение, что закладывается программа на день, эта программа отрабатывается, выдаётся определённая информация, а на следующий день можно говорить о прямо противоположном, — считает Минаев.

Такое поведение Зеленского Андрей Минаев охарактеризовал как «агония личности».

— Если говорить о нём, как о рупоре, то рупор этот ненадёжный. Ему могут поставить задачу сказать одно, а он вывернет и скажет совсем другое. Не всё до конца он понимает: с чего он начинает и чем заканчивает. Неадекватная оценка, — сказал он.

Напомним, сейчас экс-руководитель РГУ имени С. А. Есенина является деканом исторического факультета Донецкого национального университета (ДонНУ). Недавно Андрей Минаев дал большое интервью 7info.

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