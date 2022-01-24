Руководителем Дирекции благоустройства города временно стал Александр Суров

Исполняющим обязанности генерального директора Дирекции благоустройства города Рязани временно стал Александр Суров. В этом качестве он отвечал на вопросы журналиста Рязанского областного радио.

Речь в программе шла об уборке снега, других городских проблемах.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил в отношении трёх сотрудников МБУ «Дирекция благоустройства города» и работника подрядной организации уголовные дела о коррупционных преступлениях: получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ)