В Рязани замруководителя «Дирекции благоустройства города» задержали за крупную взятку

Следственный комитет возбудил в отношении трёх сотрудников МБУ «Дирекция благоустройства города» и работника подрядной организации уголовные дела о коррупционных преступлениях: получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба СК и пресс-служба УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, 64-летний чиновник при посредничестве 35-летнего и 38-летнего сотрудников ДБГ получил от 42-летнего представителя столичной организации-подрядчика взятку в сумме 200 тысяч рублей за беспрепятственное подписание актов приемки выполненных работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту участка автодороги на одной из улиц Рязани, заключенному по нацпроекту. Стоимость контракта — 10 млн рублей.

Как рассказали в полиции, по местам жительства, работы, в автомобилях фигурантов проведены оперативно-розыскные мероприятия. Там были обнаружены и изъяты деньги, предметы и документы, подтверждающие преступные действия.

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Уточняется, что расследование уголовного дела продолжается.