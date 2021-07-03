Роспотребнадзор выдал предписание «Окской жемчужине» из-за кишечной инфекции

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В субботу, 3 июля, стало известно, что Роспотребнадзор выдал предписание «Окской жемчужине». Все из-за кишечной инфекции, которой заболели ряд рязанцев после купания в озере. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.

Роспотребнадзору известно о трех случаях острой кишечной инфекции у детей. При этом двое ребят из одной семьи.

— Для предупреждения распространения инфекции учреждению выдано предписание. Зарегистрированные заболевания не связаны с общим источником. Повторных случаев также не зарегистрировано, — говорится в сообщении.

Документ предписывать отстранить от работы тех, кто контактировал с заболевшими, и провести дезинфекцию.

Напомним, ранее несколько рязанцев пожаловались на плохое самочувствие после купания в озере в «Окской жемчужине». Из-за этого водоем решили временно закрыть.