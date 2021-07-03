Под Рязанью пляж ТРК «Окская жемчужина» закрыли до 4 июля

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В пятницу, 2 июля, под Рязанью временно закрыли пляж ТРК «Окская жемчужина». Об этом сообщается в официальной группе ВК.

Компания сообщила, что пляж не будет работать до 4 июля.

— Пляж закрыт по техническим причинам. Доступ к инфраструктуре открыт. Батуты, спортивная площадка, детская площадка, кафе, шезлонги продолжают работать, — говорится в сообщении.

Точная причина такого решения неизвестна. Однако ранее в социальных сетях рязанцы начали массово жаловаться на отравления после долгого купания.

В пятницу, 25 июня, женщина рассказала, что после купания в этом озере почувствовала зуд, а на теле появились пятна. При этом, по ее словам, на неприятные ощущения в воде жаловались и другие отдыхающие.

Еще одна рязанка рассказала, что после регулярного купания в озере ее семья подхватила кишечную инфекцию.

— С вечера четверга мои дети и дети знакомых свалились с кишечной инфекцией. Рвота, слабость, головная боль, диарея и боль в животе. Интересно, кто еще с этим столкнулся? — вопрошает женщина.

О похожих симптомах рассказала и еще одна пострадавшая. Рязанка также купалась в озере ТРК «Окская жемчужина».