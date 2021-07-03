Под Рязанью пляж ТРК «Окская жемчужина» закрыли до 4 июля

В пятницу, 2 июля, под Рязанью временно закрыли пляж ТРК «Окская жемчужина». Об этом сообщается в официальной группе ВК.
Компания сообщила, что пляж не будет работать до 4 июля.
Точная причина такого решения неизвестна. Однако ранее в социальных сетях рязанцы начали массово жаловаться на отравления после долгого купания.
В пятницу, 25 июня, женщина рассказала, что после купания в этом озере почувствовала зуд, а на теле появились пятна. При этом, по ее словам, на неприятные ощущения в воде жаловались и другие отдыхающие.
Еще одна рязанка рассказала, что после регулярного купания в озере ее семья подхватила кишечную инфекцию.
О похожих симптомах рассказала и еще одна пострадавшая. Рязанка также купалась в озере ТРК «Окская жемчужина».