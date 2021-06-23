Рокотянская ответила на вопрос Караулова о возможной отставке

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Журналист Андрей Караулов задал главе Рязани Юлии Рокотянской вопрос об отставке.

Поводом очередного сюжета Караулова стала оговорка Рокотянской во время заседания Гордумы, поздравившей депутатов с праздником 22 июня. Позднее председатель гордумы извинилась, объяснив оплошность.

Журналист поинтересовался у главы Рязани, написала ли она заявление об отставке. Рокотянская ответила, что дожидается возвращения губернатора Рязанской области Николая Любимова, чтобы поговорить.

Разговаривал Караулов, употребляя слово «идиот».