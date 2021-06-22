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Вторник, 22 июня, 2021
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Юлия Рокотянская извинилась за слова о празднике 22 июня

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Юлия Рокотянская извинилась за слова о празднике 22 июня
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Глава Рязани Юлия Рокотянская принесла извинения за поздравление с Днём памяти и скорби, прозвучавшее на заседании гордумы. Пост появился в её инстаграме. 

«Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне, – написала Рокотянская. – Заседание Думы длилось более четырех часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки. 

Подчеркну, что я обращалась к коллегам-депутатам с посылом именно прийти на траурные мероприятия и почтить память наших павших героев. 

Великая Отечественная война отзывается болью в моем сердце, как и в сердцах миллионов наших сограждан. Эта беда коснулась каждого дома, каждой семьи. Моя семья – не исключение. Я преклоняю голову перед подвигом наших великих предков. Мужество и героизм русских солдат навеки останутся в наших сердцах, в нашей памяти».

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