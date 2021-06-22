На главнуюНовости РязаниВласть Новости РязаниВласть Юлия Рокотянская извинилась за слова о празднике 22 июня 7info 22.06.2021 15:15 VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email - Advertisement - Глава Рязани Юлия Рокотянская принесла извинения за поздравление с Днём памяти и скорби, прозвучавшее на заседании гордумы. Пост появился в её инстаграме. «Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне, – написала Рокотянская. – Заседание Думы длилось более четырех часов, накопилась усталость, что и стало причиной этой оговорки. Подчеркну, что я обращалась к коллегам-депутатам с посылом именно прийти на траурные мероприятия и почтить память наших павших героев. Великая Отечественная война отзывается болью в моем сердце, как и в сердцах миллионов наших сограждан. Эта беда коснулась каждого дома, каждой семьи. Моя семья – не исключение. Я преклоняю голову перед подвигом наших великих предков. Мужество и героизм русских солдат навеки останутся в наших сердцах, в нашей памяти». 22 июня народные приметыЮлия Рокотянская Новости партнёров Поделиться VK Facebook Telegram WhatsApp Viber Print Twitter Email Комментарии для сайта Cackle Оставайтесь с нами323ФанатыМне нравится2,267ЧитателиЧитать1,529ЧитателиЧитать Последние новости Новости Рязани Двух мужчин задержали за сбор металлолома на запретной территории в Скопинском районе Новости мира Стала известна возможная причина убийства вожатой в подмосковном лагере Новости мира Мегафон обеспечит трассу М4 «Дон» обеспечит высокоскоростным интернетом Культура Архитекторы оценили модернистский ансамбль на входе в ЦПКиО Новости Рязани В День памяти и скорби рязанцы возложили цветы к Вечному огню на площади Победы ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ