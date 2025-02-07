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Фото: пресс-служба рязанского областного суда
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Рязоблсуд оставил под арестом главреда «Новой газеты» Фролова

Анастасия Мериакри

Рязанский областной суд оставил решение Советского районного суда по избранию меры пресечения Алексею Фролову без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Журналист останется под арестом. Об этом информационному агентству 7info сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня, 7 февраля, суд рассмотрел апелляционную жалобу главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова на избрание им меры пресечения. 31 января журналиста отправили в СИЗО на 2 месяца. 

Главного редактора издания «Новая газета — Рязань» Алексея Фролова подозревают в вымогательстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. По версии следствия, Фролов совместно с руководителем издания «Вид сбоку — Рязань» Константином Смирновым и экс-главредом РЗН.инфо Натальей Смоляниновой с целью незаконного материального обогащения вступили в преступный сговор. В 2024 году они опубликовали несколько статей с позорящими и. о. генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.

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Затем фигуранты дела при личной встрече с потерпевшим потребовали от него 300 тысяч рублей. По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и. о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского. Журналисты были задержаны, им грозит до 7 лет тюрьмы. 

31 января суд определил меру пресечения для главного редактора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова и главного редактора издания «Новая газета – Рязань» Алексея Фролова. Их отправили в СИЗО на 2 месяца. Оба фигуранта подали жалобы.

Апелляционную жалобу Константина Смирнова, как и Алексея Фролова, оставили без удовлетворения. Оба журналиста останутся в СИЗО.

Бывшего главного редактора портала РЗН.инфо Наталью Смолянинову отправили под домашний арест.

В связи с арестом своих руководителей, издания «Вид сбоку — Рязань» и «Новая газета — Рязань» приостановили свою работу.

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