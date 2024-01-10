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Рязанскую область накроет снегопад

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Image by photoangel on Freepik
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В четверг, 11 января, европейскую территорию России накроет снегопад, заявил RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По словам метеоролога, снег пройдёт от Санкт-Петербурга до Москвы и Рязани.

Кроме того, обильные осадки затронут территории Костромской, Ярославской, Тверской и Владимирской областей.

Варакин рассказал о потеплении в ближайшие дни, но к старому Новому году в центр России вновь вернутся морозы. В Московской области, в частности, ожидается местами до минус 23 градусов.

Ранее метеоролог предупредила о резких перепадах давления.

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