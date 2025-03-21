«Рязанское Лукоморье»-2025 приглашает участников

Регистрация на областной фестиваль сапбординга, который состоится уже в августе, идёт полным ходом. Организатором спортивного праздника вновь выступит ГК «Зелёный сад». Чтобы не остаться за бортом, собирайте команду и заявляйтесь на участие прямо сейчас!

На второй сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» приглашаются команды из четырёх человек, представляющие рабочие коллективы нашего региона. Как и в прошлом году, сапы для соревнований будут предоставлены бесплатно, а призы командам-победителям достанутся солидные: 50, 100 и 150 тысяч рублей!

Зрителям тоже не придётся скучать. Для детей — игровая зона с батутами и аниматорами, для взрослых — фудкорт и, самое главное, возможность с азартом поболеть за команду-фаворита.

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Регистрируйтесь на участие в фестивале «Рязанское Лукоморье» по ссылке. И выбирайте квартиру в ЖК «Окская стрелка», чтобы наблюдать за соревнованиями прямо из собственного окна! Подробности: green-garden.ru, +7 (4912) 77-77-77.

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