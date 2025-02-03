Рязанское издание «Новая газета» приостановило работу

Рязанское издание «Новая газета» приостановило свою работу. Об этом издание сообщило в своем телеграм-канале.

«Драматичная ситуация, сложившаяся в связи с арестом главного редактора Рязанского выпуска «Новой газеты» Алексея Фролова, который обвиняется по статье 163 ч. 3 пункт «Б» УК РФ и заключен под стражу до 30 марта 2025 года, вынудила учредителя нашего СМИ принять решение о временной приостановке издания газеты», — сообщается в публикации.

Сообщается, что телеграм-канал рязанской «Новой газеты» пока не будет функционировать в прежнем объеме.

Силовики задержали руководителя рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова, главного редактора сайта «Вид с боку» и муниципального депутата Константина Смирнова. Также по информации СМИ, в деле фигурирует Наталья Смольянинова, бывший главный редактор сайта «РЗН.инфо». В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве в крупном размере, максимальное наказание по которой — 7 лет тюрьмы.

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Ранее стало известно, что свою работу приостановило Рязанское издание «Вид с боку».