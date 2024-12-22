Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно публикует фото молодожёнов. Снимки свадеб, которые состоялись на неделе с 16 по 22 декабря, появились в официальной группе ведомства и на странице руководителя Елены Сорокиной.

Если верить народным приметам, то проведённая свадьба в декабре сулит идеальный союз молодоженам. Древнейшее поверье гласит, что супруги проживут счастливую благополучную жизнь, и их не будут тревожить негативные события.

Вместе с тем многие отказываются от бракосочетания в декабре из-за того, что на это время приходится Рождественский пост. Считается, что постный период не подходит для свадьбы и веселья.