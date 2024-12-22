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Семья и отношения

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

Валерия Мединская

ГУ ЗАГС по Рязанской области традиционно публикует фото молодожёнов. Снимки свадеб, которые состоялись на неделе с 16 по 22 декабря, появились в официальной группе ведомства и на странице руководителя Елены Сорокиной.

Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели
Рязанский ЗАГС показал фото молодожёнов уходящей недели

Если верить народным приметам, то проведённая свадьба в декабре сулит идеальный союз молодоженам. Древнейшее поверье гласит, что супруги проживут счастливую благополучную жизнь, и их не будут тревожить негативные события.

Вместе с тем многие отказываются от бракосочетания в декабре из-за того, что на это время приходится Рождественский пост. Считается, что постный период не подходит для свадьбы и веселья.

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