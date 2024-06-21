Пятница, 21 июня, 2024

Рязанский перинатальный центр показал ритуал в первые минуты после родов

Автор: 7info7

Опубликовано

Рязанский перинатальный центр показал ритуал, который врачи-акушеры проводят в первые минуты после родов. Пост опубликован в официальной группе медучреждения.

— Часто после осмотра педиатра даём поцеловать маме пяточку малышу, некоторые доктора считают, что в этот момент можно загадать желание, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что В Рязанском перинатальном центре родились редкие близнецы.

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