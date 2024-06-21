Рязанский перинатальный центр показал ритуал в первые минуты после родов

Рязанский перинатальный центр показал ритуал, который врачи-акушеры проводят в первые минуты после родов. Пост опубликован в официальной группе медучреждения.
Ранее стало известно, что В Рязанском перинатальном центре родились редкие близнецы.
Рязанский перинатальный центр показал ритуал, который врачи-акушеры проводят в первые минуты после родов. Пост опубликован в официальной группе медучреждения.
Ранее стало известно, что В Рязанском перинатальном центре родились редкие близнецы.
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