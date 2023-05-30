Рязанский губернатор Павел Малков пройдёт курсы оказания первой помощи

Губернатор Рязанской области Павел Малков намерен пройти курсы оказания первой медицинской помощи. Также курсы пройдут сотрудники аппарата правительства, начнутся они на следующей неделе, сообщил он на заседании рабочей группы комиссии генсовета партии «Единая Россия» по здравоохранению.

Речь идёт об оказании помощи с использованием дефибриллятора. Как отметил глава региона, обучать первой помощи с использованием дефибрилляторов нужно сотрудников рязанский предприятий.

В ближайшее время дефибрилляторами оборудуют рязанские торговые центры «Виктория Плаза», «Премьер» и «Глобус». Персонал ТЦ также пройдут специализированные курсы на базе РязГМУ.