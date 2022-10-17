Рязанские власти ответили на вопрос о завершении мобилизации в регионе

Правительство Рязанской области дало ответ на вопрос о сроках завершения частичной мобилизации в регионе. Комментарий ведомства опубликован на странице губернатора Павла Малкова.

В правительстве отмечают: в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации военные контракты продолжают своё действие до окончания периода частичной мобилизации. При этом решение о завершении частичной мобилизации принимает глава государства.

Также в рязанском правительстве ответили на вопрос об отсутствии выплат мобилизованным.

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