Вторник, 8 октября, 2024

Рязанские учителя сыграли свадьбу в свой профессиональный праздник

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/id811942615

В Рязани 5 октября заключили брак педагоги. О парах написала на своей странице во «ВКонтакте» начальник главного управления ЗАГС региона Елена Сорокина.

Молодожены Иван и Екатерина сразу решили, что будут играть свадьбу в День учителя, ведь Екатерина — педагог по вокалу в Баграмовской музыкальной школе Рыбновского района. Также она является артисткой Рязанского народного хора.

К ЗАГСу молодожены приехали на ретроавтомобиле — Иван и Екатерина признались, что любят ретростиль. Даже платье невеста выбрала в стиле 70-х. Кроме этого, у молодоженов много общих увлечений: любовь к природе, походы, байдарки, активный образ жизни.

Вторая пара, заключившая брак в День учителя — Антон и Алина. 5 октября они выбрали днем росписи не только потому, что Алина — учителя английского и китайского. Ровно в этот день 4 года назад пара начала встречаться.

Елена Сорокина пожелала молодоженам терпения, мудрости и «отличных оценок по сложному предмету «Семьеведение».

Рязанские учителя сыграли свадьбу в свой профессиональный праздник
Рязанские учителя сыграли свадьбу в свой профессиональный праздник


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