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Вторник, 12 апреля, 2022

Сотрудники оперативно-разыскной части (собственной безопасности) УМВД России по Рязанской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Клепиковском районе

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Сотрудники оперативно-разыскной части (собственной безопасности) УМВД России по Рязанской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Клепиковском районе

7info

Сотрудники службы собственной безопасности проводят служебную проверку по факту нахождения полицейского на месте убийства двух мужчин. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

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Трупы двух мужчин 1991 и 1986 годов рождения обнаружили в лесополосе на территории Клепиковского района 9 апреля.

— Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в момент их гибели там же находился 38-летний сотрудник УМВД России по Рязанской области, пребывающий в отпуске, — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее «Новая газета Рязань» сообщила, что по подозрению в убийстве двоих знакомых на охоте задержан действующий майор полиции, сотрудник службы по контролю за оборотом наркотиков. Правоохранитель служил в спецназе, был в командировках в горячих точках.

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