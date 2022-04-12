Сотрудники оперативно-разыскной части (собственной безопасности) УМВД России по Рязанской области выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Клепиковском районе

Сотрудники службы собственной безопасности проводят служебную проверку по факту нахождения полицейского на месте убийства двух мужчин. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.
Трупы двух мужчин 1991 и 1986 годов рождения обнаружили в лесополосе на территории Клепиковского района 9 апреля.
Ранее «Новая газета Рязань» сообщила, что по подозрению в убийстве двоих знакомых на охоте задержан действующий майор полиции, сотрудник службы по контролю за оборотом наркотиков. Правоохранитель служил в спецназе, был в командировках в горячих точках.