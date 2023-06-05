Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек

В День эколога Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в «Роснефть») провела акцию по сбору отработанных автомобильных шин для последующей передачи на утилизацию — механического дробления для повторного использования. Сотрудники очистили от выброшенных покрышек больше 2 километров территории автодороги от Ряжского шоссе до деревни Турлатово Рязанского района. Кроме того, изношенные шины сдали работники завода и горожане. Всего было собрано и вывезено больше 50 кубометров отходов весом 8,7 тонн.

Забота об экологии – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Отработанные автомобильные шины относятся к IV классу опасности и, согласно законодательству, подлежат утилизации, поскольку срок их разложения в естественных условиях превышает 100 лет. Сжигать шины – губительно для природы: в окружающую среду попадают сера, фуран, бензопирен, диоксины и другие канцерогенные соединения, создающие угрозу для здоровья человека. Крошку, полученную при дроблении, добавляют в резиновые смеси, используемые при изготовлении кровельных и гидроизоляционных материалов, дорожных покрытий и промышленных сорбентов.

Каждый год Рязанская НПК организует раздельный сбор отходов для дальнейшей утилизации. На предприятии налажена система сбора и передачи на переработку отработанной бумаги и пластиковых отходов, полиэтилена, стекла, бетонных и железобетонных изделий, металлолома. Такая система способствует переходу к экономике замкнутого цикла (circular economy).

По итогам 2022 года РНПК отправила на переработку 34 тонны макулатуры и более 25 тонн полиэтилена. Для рационального использования офисной бумаги на предприятии внедрен электронный документооборот, что также значительно сокращает ее потребление.