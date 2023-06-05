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Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек

Татьяна Проводина

В День эколога Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в «Роснефть») провела акцию по сбору отработанных автомобильных шин для последующей передачи на утилизацию — механического дробления для повторного использования. Сотрудники очистили от выброшенных покрышек больше 2 километров территории автодороги от Ряжского шоссе до деревни Турлатово Рязанского района. Кроме того, изношенные шины сдали работники завода и горожане. Всего было собрано и вывезено больше 50 кубометров отходов весом 8,7 тонн.

Забота об экологии – неотъемлемая часть корпоративной культуры и социальной политики НК «Роснефть». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Отработанные автомобильные шины относятся к IV классу опасности и, согласно законодательству, подлежат утилизации, поскольку срок их разложения в естественных условиях превышает 100 лет. Сжигать шины – губительно для природы: в окружающую среду попадают сера, фуран, бензопирен, диоксины и другие канцерогенные соединения, создающие угрозу для здоровья человека. Крошку, полученную при дроблении, добавляют в резиновые смеси, используемые при изготовлении кровельных и гидроизоляционных материалов, дорожных покрытий и промышленных сорбентов.

Каждый год Рязанская НПК организует раздельный сбор отходов для дальнейшей утилизации. На предприятии налажена система сбора и передачи на переработку отработанной бумаги и пластиковых отходов, полиэтилена, стекла, бетонных и железобетонных изделий, металлолома. Такая система способствует переходу к экономике замкнутого цикла (circular economy).

По итогам 2022 года РНПК отправила на переработку 34 тонны макулатуры и более 25 тонн полиэтилена. Для рационального использования офисной бумаги на предприятии внедрен электронный документооборот, что также значительно сокращает ее потребление.

Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек
Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек
Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек
Рязанская НПК передала на утилизацию свыше 50 кубометров старых автопокрышек

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