Жители Рязанского района могут сдать старые шины в рамках экоакции РНПК

В понедельник, 5 июня, Рязанская нефтеперерабатывающая компания запускает экологическую акцию по сбору старых/изношенных шин «За чистую планету». Об этом сообщает Рязанский муниципальный район Рязанской области ВКонтакте.

С 8:30 до 16 часов жители Рязанского района могут привезти и передать РНПК ненужные (отработанные) шины и покрышки по адресу: ул. Южный промузел, д. 8 (справа от здания столовой).

Сдать можно шины от любой техники – автомобильной, тракторной и карьерной, любого размера и в любом состоянии.

Собранные изделия предприятие передаст на экологически безопасный способ утилизации – механическое дробление для повторного использования.