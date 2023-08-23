Среда, 23 августа, 2023
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Рязанка получила «порицание» за организацию несогласованного митинга

7info

Рязанский районный суд вынес наказание женщине, организовавшей несогласованный митинг в селе Дядьково, сообщает пресс-служба суда.

13 августа жители вышли с плакатами против реконструкции дороги, проходящей по территории села. Люди боятся, что расширение трассы для строительства нового моста через Оку ухудшит качество жизни.

По мнению суда, рязанка, организовавшая несогласованное мероприятие, нарушила закон. Но наказания в виде штрафа от 20 до 30 тысяч рублей женщина не заслуживает.

21 августа районный суд вынес наказание в виде предупреждения, выраженного в официальном порицании физического лица.

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