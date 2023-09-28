Четверг, 28 сентября, 2023
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Рязанцев приглашают принять участие в конкурсе «История нашей семьи»

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Изображение от senivpetro на Freepik

Конкурс «История нашей семьи» начинается 1 октября. Его организатором стало главное управление ЗАГС региона.

Цель конкурса – сохранить и укрепить традиционные семейные ценности, повысить роль семьи и распространить положительный опыт семейных основ, сообщает мэрия Рязани.

В конкурсе могут принять участие все семьи, проживающие в Рязанской области, вне зависимости от продолжительности брака.

Для участия необходимо предоставить в территориальный отдел ЗАГС или в главное управление (по адресу город Рязань, улица Каширина, дом №1) заявку на участие в конкурсе и творческую работу в удобном формате (летопись, историю, генеалогическое древо, видеоролик, альбом или художественную композицию о своей семье).

Заявку и конкурсную работу нужно подать до 31 мая 2024 года.

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