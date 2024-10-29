Вторник, 29 октября, 2024
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Рязанцам напомнили о резком повышении госпошлины на развод с января

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Валерия Мединская
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

В январе 2025 года в России изменится размер госпошлин за услуги ЗАГС. Об этом напомнил ГУ ЗАГС по Рязанской области.

С 1 января госпошлина за заключение брака с выдачей свидетельства составит 350 рублей, за расторжение брака при взаимном согласии с выдачей свидетельств – 5 тысяч рублей с каждого супруга. За расторжение брака в судебном порядке каждому из супругов также придётся заплатить по 5 тысяч рублей, за расторжение брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, – 350 рублей.

Приводится размер госпошлин на другие услуги ГУ ЗАГС:

  • установление отцовства с выдачей свидетельства – 350 рублей;
  • смена имени, фамилии, отчества с выдачей свидетельства – 5 тысяч рублей;
  • внесение исправылений в записи ЗАГС с выдачей свидетелйства – 700 рублей,
  • выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния – 500 рублей;
  • выдача физлицам справок из архивов архивов органов записи актов гражданского состояния и иных уполномоченных органов – 350 рублей.
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