Рязанцам напомнили о резком повышении госпошлины на развод с января

В январе 2025 года в России изменится размер госпошлин за услуги ЗАГС. Об этом напомнил ГУ ЗАГС по Рязанской области.

С 1 января госпошлина за заключение брака с выдачей свидетельства составит 350 рублей, за расторжение брака при взаимном согласии с выдачей свидетельств – 5 тысяч рублей с каждого супруга. За расторжение брака в судебном порядке каждому из супругов также придётся заплатить по 5 тысяч рублей, за расторжение брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, – 350 рублей.

Приводится размер госпошлин на другие услуги ГУ ЗАГС:

установление отцовства с выдачей свидетельства – 350 рублей;

смена имени, фамилии, отчества с выдачей свидетельства – 5 тысяч рублей;

внесение исправылений в записи ЗАГС с выдачей свидетелйства – 700 рублей,

выдача повторного свидетельства о регистрации акта гражданского состояния – 500 рублей;