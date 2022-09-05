Понедельник, 5 сентября, 2022
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Решетник заявил о том, что ремонт Северной окружной в Рязани идёт в соответствии с графиком

Фото из группы Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР ВКонтакте

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник рассказал 5 октября о ремонте Северной окружной дороги.

Глава Минтранса рассказал, что ежедневно на сайте ведомства размещаются фотоотчёты проведённых работах, информация о них. В режиме онлайн работают камеры видеонаблюдения.

– Если вы сравните плановые и фактические цифры, то вы увидите, что отставания по выполненным работам у нас нет, – сказал Решетник.

Сейчас подрядчик ведёт обустройство ливневой канализации. До конца строительного сезона планируется открыть четыре полосы для движения транспорта. В следующем году будут вестись работы по организации велодорожек, установке освещения, пешеходных переходов.

Ранее врио губернатора Рязанской области Малков раскритиковал министра транспорта из-за ремонта Северной окружной.

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