Решетник заявил о том, что ремонт Северной окружной в Рязани идёт в соответствии с графиком

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник рассказал 5 октября о ремонте Северной окружной дороги.

Глава Минтранса рассказал, что ежедневно на сайте ведомства размещаются фотоотчёты проведённых работах, информация о них. В режиме онлайн работают камеры видеонаблюдения.

– Если вы сравните плановые и фактические цифры, то вы увидите, что отставания по выполненным работам у нас нет, – сказал Решетник.

Сейчас подрядчик ведёт обустройство ливневой канализации. До конца строительного сезона планируется открыть четыре полосы для движения транспорта. В следующем году будут вестись работы по организации велодорожек, установке освещения, пешеходных переходов.

Ранее врио губернатора Рязанской области Малков раскритиковал министра транспорта из-за ремонта Северной окружной.