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Среда, 26 мая, 2021
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Рэпера Элджея поймали пьяным за рулем

Елена Лобанова
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Ночью в среду, 26 мая, известного рэпера Элджея поймали за рулем пьяным. Об этом сообщает Baza.

Полицейские остановили BMW на проспекте маршала Жукова. За рулем иномарки находился Элджей. Правоохранители заподозрили, что рэпер может быть пьян, и предложили ему пройти медосвидетельствование.

Элджей отказался, однако признался, что действительно вел машину в пьяном виде.

Полицейские отстранили его от вождения автомобиля и составили протокол. В ближайшее время по делу состоится суд.

Напомним, ранее известный блогер Эдвард Билл устроил жесткую аварию в Москве.

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