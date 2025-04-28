Рекордные заморозки зафиксировали в Подмосковье

В Московской области в ночь на понедельник, 28 апреля, зафиксировали рекордные заморозки. Об этом сообщает сайт центра погоды «Фобос» «Метеовести».

В частности, в Можайске столбик термометров опустился до 4,2 градуса, что на 0,7 градуса ниже прежнего рекорда дня, установленного в 1971 году.

В Клину похолодало до 5,9 градуса. Такой низкой температуры 28 апреля в этом Подмосковном городе не было по крайней мере с начала 21 века.

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Синоптики считают, что в апреле 2025 года это были последние заморозки.

Отметим, что ранее о ночных заморозках предупредили жителей Рязани. Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области даже опубликовала метеопредупреждение.