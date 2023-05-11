Реабилитационный центр «Сосновый бор» в Солотче набирает сотрудников

Реабилитационный центр «Сосновый бор» в рязанском посёлке Солотча объявил о формировании команды сотрудников – от обслуживающего персонала до медицинских работников. Об этом сообщает Рязанский муниципальный район Рязанской области ВКонтакте.
Требуются, в частности, помощники по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.
Соискателям предлагают гибкий график работы, все социальные гарантии и обучение за счёт работодателя.
В конце апреля сообщалось, что социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» заработает в полную силу с 20 мая. Сейчас он действует в тестовом режиме.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram