Четверг, 11 мая, 2023

Реабилитационный центр «Сосновый бор» в Солотче набирает сотрудников

Татьяна Проводина
Источник: "Рязанские ведомости"

Реабилитационный центр «Сосновый бор» в рязанском посёлке Солотча объявил о формировании команды сотрудников – от обслуживающего персонала до медицинских работников. Об этом сообщает Рязанский муниципальный район Рязанской области ВКонтакте.

Требуются, в частности, помощники по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

Соискателям предлагают гибкий график работы, все социальные гарантии и обучение за счёт работодателя.

В конце апреля сообщалось, что социально-реабилитационный центр «Сосновый бор» заработает в полную силу с 20 мая. Сейчас он действует в тестовом режиме.

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