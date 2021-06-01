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Вторник, 1 июня, 2021
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Раненная женщина разоружила пьяного костромского стрелка

Никита Брыкин
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Полицейские задержали 59-летнего жителя поселка Кадый в Костромской области, который устроил разборку со своей 47-летней женщиной, пишет ГТРК Кострома.

Инцидент произошел вечером 30 мая. По данным следствия, пьяный мужчина поссорился с сожительницей, схватил охотничье ружье и произвел два выстрела в свою сторону жертвы.

Потерпевшая получила ранение, однако смогла выхватить оружие из рук стрелка и спряталась с ним у соседей. В итоге женщина попала в больницу, где ей своевременно оказали медицинскую помощь.

Вскоре злоумышленнику изберут меру пресечения.

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