Психолог назвала 7 способов скрыть (распознать) измену

Ученые утверждают, что неверные партнеры тратят много сил и энергии, чтобы скрыть свои измены. Клинический психолог Барбара Гринберг объясняет: «Измена — одно из самых болезненных переживаний в браке, серьезное предательство. Тем не менее, люди часто переходят черту и формируют связи вне постоянных отношений».

Недавно психологи провели ряд исследований, чтобы выяснить, как люди скрывают свое неверное поведение. В итоге они насчитали 53 момента, которые объединили в большие паттерны, пишет «Доктор Питер». Вот основные из них.

1. Игра в прятки

Это самая распространенная стратегия. Люди встречаются с любовниками или любовницами вдали от дома и работы, выбирая места, где их никто не знает. Они тщательно планируют, где будет находиться их партнер, чтобы избежать случайных встреч, и придумывают правдоподобные причины своего отсутствия.

2. Контроль гаджетов

«Цифровые» следы измены могут быть обнаружены в любой момент. Неверные партнеры стараются удалять сообщения со смартфонов и компьютеров, внимательно следят за своей активностью в соцсетях и просят не звонить и не писать им в определенное время. Дома они часто держат мобильные телефоны в беззвучном режиме.

3. Попытка вести себя как обычно

Сохранение обычного поведения может быть непростой задачей. Неверные партнеры стараются не менять своего отношения к постоянному партнеру, не пренебрегать им и вести себя как обычно. Но именно это часто выдает их, так как они слишком стараются.

4. Проявление интереса

Когда неверный партнер начинает без повода дарить подарки, проявлять неожиданную теплоту, быть щедрым и активным в постели, это может насторожить. Многие женщины начинают подозревать, что таким образом партнер пытается загладить свою вину и что-то скрыть.

5. Второй смартфон

Опытные изменники часто имеют два телефона: один для семьи и друзей, другой — для параллельных отношений. Это позволяет им скрывать свои действия и избегать случайных разоблачений.

6. Друг как прикрытие

Изменники часто используют друзей в качестве прикрытия. Они говорят, что срочно нужно к другу или подруге, приводя различные причины. При этом друг может даже не подозревать о романе. Некоторые даже знакомят параллельного партнера с супругом, представляя его коллегой или старым знакомым.

7. Новое хобби

Новое увлечение — еще один способ оправдать свое отсутствие дома. Однако это рискованно, так как партнер может попросить продемонстрировать результаты или присоединиться к хобби. Поэтому чаще встречи маскируют под срочные вызовы на работу.

Барбара Гринберг отмечает: «Не все люди, вовлеченные в измену, используют эти стратегии. Однако более 70% опрошенных признались, что применяют большую часть из них. Участники с высокими показателями макиавеллизма (межличностное манипулирование, отсутствие эмпатии, сосредоточенность на себе и безразличие к морали) чаще использовали эти стратегии».