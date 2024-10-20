Воскресенье, 20 октября, 2024
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Манчестер Сити установил рекорд передач, но победил Вулверхэмптон только в концовке

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Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Манчестер Сити установил рекорд по количеству передач на чужой половине поля в матче против Вулверхэмптона в 10-м туре Английской Премьер-лиги сезона 2024/25.

«Горожане» совершили 539 передач, что стало историческим максимумом в чемпионате с сезона 2003/04. Однако рекорд не принес легкой победы: итоговый счет 2:1 в пользу подопечных Гвардиолы был установлен лишь в концовке со стандарта.

В этом матче «Манчестер Сити» продемонстрировал характер, вырвав победу на последних минутах. Несмотря на быстрый гол Йоргена Странда Ларсена, который вывел хозяев вперед, команда Хосепа Гвардиолы смогла быстро восстановить равновесие благодаря усилиям Йошко Гвардиола.

Во втором тайме «горожане» продолжали оказывать давление и достигли успеха уже в компенсированное время, когда Джон Стоунс забил решающий гол.

Эта победа позволила «Манчестер Сити» набрать 20 очков и возглавить турнирную таблицу АПЛ.

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