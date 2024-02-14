Всем крупным конфликтам, разразившимся в последние годы в мире, наступит конец. Об этом заявила популярная провидица Инна Мишина в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По её словам, противостояния прекратятся с 2025 по 2027 годы. В этот период политикам удастся договориться, урегулировать сложности и зафиксировать мирные намерения. Причём путь к миру откроется уже в 2024 году, особенно это ощутят жители России.

В 2027 году, по словам Мишиной, устройство государств поменяется. Возглавит страны молодёжь, именно молодым политикам удастся завершить конфликты.

— В моём видении сидела великолепная королева в парике и пышном платье, лицо которой застилала вода. Её появление символизирует приближающееся мировое событие, которое может привести к переменам. Это резкий поворот, который станет неожиданным для всех, — предположила провидица.

Тот факт, что 2024 год поведёт людей к миру, подтвердила известный астролог Тамара Глоба. В отличие от предыдущих, события нового года будут вести по мирному руслу. И хотя наступивший 2024 год — год високосный, он не станет катализатором каких-то тревожных событий:

— Это год поиска мира, это год миротворчества, год желания навести мосты, год согласия, возможности остановки событий, связанных с СВО, которые даются договором, — сказала эксперт.

Тамара Глоба утверждает: позитивные события произойдут в различных сферах — политической, общественной и во многих других.