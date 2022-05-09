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Понедельник, 9 мая, 2022

Пропавшего в Рыбном 15-летнего подростка нашли живым

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Пропавшего в Рыбном 15-летнего подростка нашли живым

Александр Ильин

Пропавшего в городе Рыбное Рязанской области 15-летнего подростка нашли живым, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

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Подробности поисков не разглашаются.

Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 мая 2022 года.

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