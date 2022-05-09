Пропавшего в Рыбном 15-летнего подростка нашли живым

Пропавшего в городе Рыбное Рязанской области 15-летнего подростка нашли живым, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
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Подробности поисков не разглашаются.
Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 мая 2022 года.
Пропавшего в городе Рыбное Рязанской области 15-летнего подростка нашли живым, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
Подробности поисков не разглашаются.
Местонахождение мальчика было неизвестно с 6 мая 2022 года.
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