В Рыбном пропал 15-летний подросток

В городе Рыбное Рязанской области пропал 15-летний Андрей Игоревич Соловьев, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
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Местонахождение подростка неизвестно с 6 мая 2022 года.
В городе Рыбное Рязанской области пропал 15-летний Андрей Игоревич Соловьев, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
Местонахождение подростка неизвестно с 6 мая 2022 года.
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