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Воскресенье, 8 мая, 2022

В Рыбном пропал 15-летний подросток

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В Рыбном пропал 15-летний подросток

Александр Ильин
Фото: Поисково-спасательный отряд "Мещера" г. Рязань

В городе Рыбное Рязанской области пропал 15-летний Андрей Игоревич Соловьев, сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

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Местонахождение подростка неизвестно с 6 мая 2022 года.

В Рыбном пропал 15-летний подросток

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