Прокуратура выявила нарушения в работе по отлову бродячих собак

В Рязани сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе по отлову бродячих животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка была проведена после нападения стаи собак на 11-летнюю девочку в центре города. Одна из них укусила ребёнка за ногу.

Выяснилось, что мероприятия по отлову безнадзорных животных в Советском районе Рязани не планировались и не проводились. Это и стало одной из причин ЧП.

Прокурор Железнодорожного района Рязани внёс представление главе городской администрации Елене Сорокиной.