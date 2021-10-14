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Четверг, 14 октября, 2021
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Прокуратура выявила нарушения в работе по отлову бродячих собак

7info

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В Рязани сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе по отлову бродячих животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка была проведена после нападения стаи собак на 11-летнюю девочку в центре города. Одна из них укусила ребёнка за ногу.

Выяснилось, что мероприятия по отлову безнадзорных животных в Советском районе Рязани не планировались и не проводились. Это и стало одной из причин ЧП.

Прокурор Железнодорожного района Рязани внёс представление главе городской администрации Елене Сорокиной.

— Внесено представление об устранении выявленных нарушений законодательства об обращении с животными без владельцев, которое находится на рассмотрении, — говорится в пресс-релизе.

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