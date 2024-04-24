Среда, 24 апреля, 2024

Прокуратура контролирует ход проверки по факту смертельной аварии с автобусом

Автор: 7info

Опубликовано

Прокуратура Ряжского района Рязанской области по поручению прокурора Коданёва взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту смертельного ДТП с автобусом. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Столкновение рейсового автобуса Астрахань — Москва с грузовиком МАН произошло рано утром 24 апреля на трассе Р-22 «Каспий» в Ряжском районе.

По данным прокуратуры, в момент аварии на дороге был сильный туман.

Водитель автобуса умер в больнице, второй водитель и пассажиры травмированы. В общей сложности получили травмы 13 человек.

На место происшествия выезжал прокурор Ряжского района Максим Комягин.

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