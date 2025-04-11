Продающийся за 0,5 млрд особняк под Рязанью принадлежит Стасу Костюшкину

Усадьба в Константинове, которая продаётся за 0,5 млрд рублей, принадлежит певцу Стасу Костюшкину. Об этом стало известно из материала портала Wellnesso.ru.

Напомним, объявление о продаже особняка появилось на сайте Авито.

Певец Стас Костюшкин построил загородный дом в Рязанской области. Участок был приобретён совместно с братом, а сам коттедж возведён из натурального сруба. Двухэтажное здание с продуманной архитектурой стало местом отдыха для всей семьи артиста.

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Одним из главных достоинств дома Костюшкин считает просторную гостиную. Здесь проходят встречи с друзьями и коллегами. Несмотря на отдалённость от столицы, гости бывают регулярно. Музыкант подчёркивает, что ценит возможность проводить время в тишине и на природе.

Внутреннее пространство дома оформлено со вкусом. Каждый уголок отражает индивидуальность владельца. На первом этаже — кухня и подсобные помещения. В одном из них установлены четыре больших холодильника: Костюшкин известен гостеприимством и всегда готов к приёму гостей.

Особого внимания заслуживает винный погреб. Его дизайн артист разрабатывал вместе с супругой. Ниши в стенах, фиолетовая подсветка и «звёздное» потолочное небо создают атмосферу уюта и стиля. В коллекции — разнообразные напитки, подобранные под разные предпочтения.

На участке также есть баня. По словам Костюшкина, 10 минут паровых процедур каждое утро помогают быстро восстановить силы и поддерживать форму. Спорт — важная часть жизни музыканта, и в доме обустроен полноценный тренажёрный зал. Современное оборудование позволяет не пропускать занятия, даже находясь за городом.

На территории расположен гараж, где хранятся автомобили премиум-класса и снегоходы. Зимой Костюшкин катается по окрестностям — так он совмещает отдых с физической активностью. Для тёплого времени года предусмотрены зоны барбекю, а для развлечений — бильярдная.

Дом в Рязани стал для Стаса Костюшкина местом, где можно отвлечься от гастролей и сосредоточиться на семье. Единственное, о чём жалеет артист — бывать здесь удаётся не чаще одного раза в три месяца. Несмотря на это, каждое возвращение он называет перезагрузкой и источником вдохновения.