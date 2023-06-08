Причиной хлопков в Рязани 8 июня стал стал переход самолёта на сверхзвуковую скорость

Обращений в МЧС по поводу громких хлопков в Рязани 8 июня не было, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Предположительно, рязанцы услышали хлопки, которые бывают в момент преодоления самолётом сверхзвукового барьера. Также было и 29 мая.

Напомним, сегодня около 12 часов жители нескольких районов города слышали громкие хлопки, похожие на взрывы. В соцсетях сообщалось, что явственно слышались и звуки работающих двигателей.

Позднее появилось видео, на котором громкий хлопок слышен в Старожиловском районе.