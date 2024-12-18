При взрыве и убийстве генерала Кириллова есть единственный выживший

В результате взрыва в Москве, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, есть выживший, пишет «Коммерсант».
По данным газеты, им оказался водитель служебной Toyota Camry, к которой направлялись военный и его помощник Илья Поликарпов. Пострадавший получил царапины от вылетевших при взрыве стекол.
Кроме того, пострадали еще два автомобиля.
Взрывчатка была заложена в электросамокат, припаркованный возле дома.
Взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошел утром во вторник. По данным СМИ, по делу задержаны два человека. Следствие считает, что к убийству Кириллова причастны спецслужбы Украины.
В среду один из задержанных признался, что действовал по указке Киева.