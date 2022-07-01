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Пятница, 1 июля, 2022

Предсказание Ванги о сильном лидере Владимире шокировало россиян

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Предсказание Ванги о сильном лидере Владимире шокировало россиян

предсказательница Ванга
Фото: Скриншот Youtube

Обнародовано ещё одно предсказание известной ясновидящей Ванги. В своих видениях она описывала появление некоего лидера Владимира, который в корне определит судьбу России.

Ванга была уверена, что при нём Россия окрепнет и выйдет в мировые лидеры. Чтобы прославить своё государство, Владимир «будет сносить противников» на своём пути. Примечательно, что правление Владимира выпадет на политические и финансовые кризисы, а также серьёзное давление других государств. Но благодаря сильному руководству страна не будет сломлена, считала ясновидящая.

Напомним, в конце декабря было опубликовано пророчество Ванги на 2021 год. Также обнародовано пророчество болгарской провидицы о судьбах России и Украины.

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