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Воскресенье, 26 декабря, 2021
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Голод, жажда и новый вирус: раскрыты пророчества Ванги на 2022 год

7info
Фото: tvcenter.ru

Телеканал НТВ рассказал о пророчествах болгарской ясновидящей Ванги на 2022 год.

Одно из них — обнаружение нового вируса в Сибири. Предсказание расшифровали болгарские учёные в канун нового года.

— Болезнь долгое время находилась в вечной мерзлоте, но из-за изменения климата сумеет выбраться из-подо льда, — предсказывала Ванга.

Ещё одно неприятное предсказание — нехватка питьевой воды во многих странах мира. Население будет мучиться от жажды, а в Индии, из-за аномальной жары, погибнет урожай, люди начнут голодать.

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Из приятного — ясновидящая была уверена, что мировой войны в следующем году точно не будет.

Также журналисты НТВ рассмотрели год с точки зрения нумерологии. Он обещает быть напряжённым. По пять двоек будет в каждом его месяце. Самыми тревожными будут 22.02.2022 и декабрь следующего года.

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