Телеканал НТВ рассказал о пророчествах болгарской ясновидящей Ванги на 2022 год.
Одно из них — обнаружение нового вируса в Сибири. Предсказание расшифровали болгарские учёные в канун нового года.
Ещё одно неприятное предсказание — нехватка питьевой воды во многих странах мира. Население будет мучиться от жажды, а в Индии, из-за аномальной жары, погибнет урожай, люди начнут голодать.
Из приятного — ясновидящая была уверена, что мировой войны в следующем году точно не будет.
Также журналисты НТВ рассмотрели год с точки зрения нумерологии. Он обещает быть напряжённым. По пять двоек будет в каждом его месяце. Самыми тревожными будут 22.02.2022 и декабрь следующего года.