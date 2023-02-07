Вторник, 7 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Председатель СКР взял на контроль дело жительницы Рязанской области, морившей голодом своего сына

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении жительницы Рязанской области, которая не кормила своего сына и оставила его ночевать в подъезде.

Ранее стало известно, что жительница Пронского района морила голодом своего 8-летнего сына и не пускала его на ночь домой. Сейчас ребёнка у матери изъяли.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ по Рязанской области В.А. Никешкину возбудить уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и представить доклад о ходе расследования.

Ход исполнения поручения находится на контроле в центральном аппарате СКР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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