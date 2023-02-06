В Пронском районе 8-летнего сына пришлось срочно забирать у нерадивой матери

В одном из сёл Пронского района полицейские в ходе рейда состоящих на учёте родителей 31 января обнаружили 8-летнего ребёнка, которого мать не кормила и не пускала на ночь домой. Об этом пишет издательство «Пресса».

Мальчик рассказал, что часто голодал. Так, в ноябре на его просьбу о еде мать ответила, что денег нет. Ребёнок познакомился на улице со сверстником, мама которого его и накормила. Был случай, когда мать не пускала сына домой, и ему пришлось ночевать в подъезде.

Инспектор по делам несовершеннолетних Вера Дерюгова рассказала, что горе-мать скрывалась от правоохранителей, с ней удалось побеседовать лишь на следующий день.

Вера Дерюгова: «Мы срочно связались с представителями органа опеки Натальей Кудрявцевой и Татьяной Соболевой и временно определили ребёнка в детское отделение Новомичуринской межрайонной больницы»

Пронская полиция и органы опеки готовят материалы о привлечении матери к административной ответственности.