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Четверг, 1 июля, 2021
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Появились подробности пьяной драки, в которой зарезали рязанца

7info7
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Вечером в среду, 30 июня, в Рязани зарезали молодого мужчину. Подробности происшествия 7info сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Компания распивала спиртные напитки во дворе дома №11 по улице Стройкова. Между собутыльниками произошёл конфликт, переросший в драку. 65-летний мужчина клинком ножа ударил 27-летнего молодого человека. От полученных ранений пострадавший скончался.

Раны получили двое мужчин. Их госпитализировали в БСМП. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии, передали полицейским. Возбуждено уголовное дело.

Жители дома, во дворе которого произошла драка, сообщили, что пьяные компании собираются там регулярно.

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