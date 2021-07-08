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Четверг, 8 июля, 2021
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После убийства рязанскими подростками бездомных прокуратура проведёт проверку

7info7
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Прокуратура Рязанской области проведёт проверку в отношении подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Железнодорожному району и районной комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее в пруду рядом с улице Голенчинская были обнаружены трупы двоих мужчин. Следователи установили, что их смерть носит насильственный характер. К произошедшему могут быть причастны двое подростков.

По подозрению в совершении преступления задержаны молодые люди 16 и 17-ти лет. Установлено, что они состояли на учёте в учреждениях по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

В ходе проверки, проведение которой поручено прокурору Железнодорожного района,  будет дана оценка действиям должностных лиц органов внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних  по проведению индивидуальной профилактической работы с этими подростками.

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