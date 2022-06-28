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Вторник, 28 июня, 2022

Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея

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Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея

Рубрика «День шедевра» представляет мужской портрет художника В. Тропинина.

В коллекции Рязанского художественного музея  5 произведений выдающегося живописца В.Тропинина.  Старший научный сотрудник музея Мария Киселёва расскажет о мужском портрете С. Нечаева кисти Великого живописца.

 — Портрет находится в зале русского искусства первой половины 19 века. Мы уже рассказывали о работе художника Тропинина «Живописец». Сегодня поговорим о портрете Степана Дмитриевича Нечаева.

Он поступил в музей в 1918 году,  и некоторое время оставался безымянным. Только в 70-х годах прошлого столетия портрет был атрибутирован главным хранителем музея  Татьяной Павловной Щегловой.

Степан Дмитриевич Нечаев занимал пост обер-прокурора Святейшего синода.

Затем стал сенатором и действительным тайным советником. Необыкновенно образованный человек, с мнением которого считались.

Его сын — Юрий Степанович Нечаев финансировал строительство музея изящных искусств в Москве.

Герой изображён в  ¾ к зрителю. Непринуждённая поза,  открытый, ясный и спокойный взгляд.

Мотив вечернего неба подчёркивает и передаёт элегическое состояние поэзии С.Д. Нечаева.

Пушкинская эпоха  и что-то Байроновское читается в этом облике. Не правда ли?

Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея
Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея
Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея
Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея
Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея
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