Портрет С.Д. Нечаева один из пяти шедевров В. Тропинина Рязанского художественного музея

Рубрика «День шедевра» представляет мужской портрет художника В. Тропинина.

В коллекции Рязанского художественного музея 5 произведений выдающегося живописца В.Тропинина. Старший научный сотрудник музея Мария Киселёва расскажет о мужском портрете С. Нечаева кисти Великого живописца.

— Портрет находится в зале русского искусства первой половины 19 века. Мы уже рассказывали о работе художника Тропинина «Живописец». Сегодня поговорим о портрете Степана Дмитриевича Нечаева.

Он поступил в музей в 1918 году, и некоторое время оставался безымянным. Только в 70-х годах прошлого столетия портрет был атрибутирован главным хранителем музея Татьяной Павловной Щегловой.

Степан Дмитриевич Нечаев занимал пост обер-прокурора Святейшего синода.

Затем стал сенатором и действительным тайным советником. Необыкновенно образованный человек, с мнением которого считались.

Его сын — Юрий Степанович Нечаев финансировал строительство музея изящных искусств в Москве.

Герой изображён в ¾ к зрителю. Непринуждённая поза, открытый, ясный и спокойный взгляд.

Мотив вечернего неба подчёркивает и передаёт элегическое состояние поэзии С.Д. Нечаева.

Пушкинская эпоха и что-то Байроновское читается в этом облике. Не правда ли?