Полиция задержала подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске

В Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержание злоумышленника проводилось сотрудниками ГУУР МВД России и рязанскими полицейскими.

Уточняется, что подозреваемый ранее был судим, в том числе за тяжкие преступления.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ о похищении несовершеннолетней. По данным правоохранителей, мужчина принудительно поместил девочку в багажник автомобиля. После она смогла сбежать через заднюю дверь, выбравшись в салон.