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Пятница, 29 октября, 2021
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Полиция задержала подозреваемого в похищении 14-летней девочки в Ряжске

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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В Рязанской области задержан подозреваемый в похищении 14-летней девочки в городе Ряжск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержание злоумышленника проводилось сотрудниками ГУУР МВД России и рязанскими полицейскими. 

Уточняется, что подозреваемый ранее был судим, в том числе за тяжкие преступления. 

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ о похищении несовершеннолетней. По данным правоохранителей, мужчина принудительно поместил девочку в багажник автомобиля. После она смогла сбежать через заднюю дверь, выбравшись в салон.

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