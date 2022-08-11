Полиция прокомментировала нападение подростков на инвалида в Ряжске

Сотрудники полиции доставили в отдел для разбирательства участников инцидента в Ряжске. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.
Ранее ВКонтакте появилась информация о жестоком избиении тремя подростками инвалида детства и его матери. Автор поста называл нападение подростков беспричинным, мужчину повалили на тротуар и били ногами. Досталось и женщине, которая пыталась закрыть сына своим телом.
В сообщении пресс-службы отмечается, что в отдел доставлены четыре человека.
Сотрудники полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.