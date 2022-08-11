Полиция прокомментировала нападение подростков на инвалида в Ряжске

Сотрудники полиции доставили в отдел для разбирательства участников инцидента в Ряжске. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УМВД Рязанской области.

Ранее ВКонтакте появилась информация о жестоком избиении тремя подростками инвалида детства и его матери. Автор поста называл нападение подростков беспричинным, мужчину повалили на тротуар и били ногами. Досталось и женщине, которая пыталась закрыть сына своим телом.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в отдел доставлены четыре человека.

— В отдел полиции поступило сообщение от очевидцев о том, что произошла конфликтная ситуация между молодыми людьми, в ходе которой одному были причинили телесные повреждения. В настоящее время личности всех четверых молодых людей установлены, все они доставлены в отдел полиции для разбирательства, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего.